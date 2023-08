Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 31 agosto 2023)DEL 30 AGOSTOORE 2020 CLAUDIO VELOCCIA NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALTEZZA LE RUGHE DIREZIONE VITERBO SULLA STATALE APPIA SI RALLENTA AD ALBANO TRA VIA CAIROLI E VIA GRAMSCI NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA PRIMO MAGGIO E LA NOMENTANA BIS DIREZIONE VIA DI SANTA LUCIA IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21, POI BUS SOSTITUTIVI FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO. DA ASTRAL INFOMOBILITA’ E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE Servizio fornito da Astral