Venezia80 | “Dogman” | il film di Luc Besson nasce già cult

(Di giovedì 31 agosto 2023) Unche omaggia i cani per gli esseri divini che sono, esplora la tematica della sofferenza e ne racconta gli unici due antidoti possibili, l’amore e l’arte. Caleb Landry Jones in un’interpretazione che è già storia

Roma, 31 ago. Un grande applauso ha accolto Luc Besson in conferenza stampa a Venezia. Il regista e sceneggiatore francese ha presentato in anteprima mondiale(nelle sale italiane dal 28 settembre), in Concorso alla Mostra. Un grande ritorno il suo, dopo le accuse di stupro da parte di unattrice nel 2018, da cui e' stato scagionato lo scorso giugno. ...ci sarà anche la nuova regia di Bradley Cooper, "Maestro", omaggio a Leonard Bernstein ... Tra gli autori europei, in evidenza: Luc Besson con "", Stéphane Brizé con "Hors - saison", ...Il cinema a stelle e strisce dunque non mancherà a, come pure nomi eccellenti del ... Occhi puntati anche sui nuovi progetti di: Luc Besson con ""; Stéphane Brizé con "Hors - saison"; ...

Venezia80: “Dogman”, il thriller-drama di Luc Besson nasce già cult ilGiornale.it

Un film che omaggia i cani per gli esseri divini che sono, esplora la tematica della sofferenza e ne racconta gli unici due antidoti possibili, l’amore e l’arte. Caleb Landry Jones in un’interpretazio ...Passati i fasti dell’inaugurazione ufficiale con cerimonia d’apertura e il lungo red carpet affollato da attori e politici, fra cui anche il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, giunti ad onora ...