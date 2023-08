Venezia | Leone d' oro alla carriera a Liliana Cavani E' la prima volta per una donna in 80 anni di Mostra del Cinema

(Di giovedì 31 agosto 2023) C’è voluto il compleanno, i primi 80dellad’artetografica, il festival dipiù antico del mondo , per assegnare il primod’oroad una regista., 90di lucida intelligenza, ritira il premio d“sua” Charlotte Rampling, ringrazia la Biennale, i professionisti che l’hanno accompagnata nellagrata ma fredda. La...

... interpretato da Pierfrancesco Favino, da aprile l'edizione 2023 della Mostra del Cinema di. La regista Liliana Cavani ha ricevuto ild'oro alla carriera e ha dichiarato: 'Sono la prima ...Già dal primo giorno di proiezioni si apre la corsa per ild'oro all'80ª Mostra del Cinema della Biennale di: parliamo del film di apertura "Comandante" diretto dal regista napoletano Edoardo De Angelis. Prendendo le mosse da una storia vera, il ...La regista Liliana Cavani è stata premiata ieri, 30 agosto, al Festival del Cinema di2023 con ild'Oro alla carriera in occasione della presentazione del suo ultimo film 'L'ordine del tempo' in uscita oggi. A margine delle celebrazioni la 90enne ha rilasciato alcune ...

