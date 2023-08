Venezia 2023 | tutti i look e i nostri voti sul red carpet della seconda serata

La speaker emerita della Camera Usa , la dem Nancy Pelosi , note origine italiane, 83 anni portati splendidamente, è anei giorni della Mostra del cinema come ospite d'onore della cerimonia di consegna di un premio alle eccellenze femminili nel mondo, i DVF awards (tra le premiate Amal Clooney , avvocata e ...Leggi Anche Festival di, Michael Mann dirige con la mano sinistra Ferrari. Adam Driver pessimo nella sua invariata catatoniaAveva ragione direttor Alberto Barbera a volere in concorso Luc Besson , mai sbarcato prima al Lido. Alla Mostra del cinema diapplausi convinti a Dogman alla prima proiezione per la stampa in Sala Grande. Con uno strepitoso Caleb Landry Jones - già premiato come miglior attore al Festival di Cannes 2021 per ...

Venezia 2023, tutti i look (e i nostri voti) della cerimonia di apertura Vanity Fair Italia

Il festival del cinema di Venezia accoglie Ferrari con quasi 8 minuti di standing ovation per il biopic dedicato a Enzo Ferrari con Adam Driver.È tempo di Mostra del Cinema di Venezia, arrivata all'edizione numero 80. Considerato uno dei festival più rinomati al mondo, come testimoniato anche dalla sua longevità, sta già richiamando ...