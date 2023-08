Venezia 2023 | non solo arte cinematografica | si premia anche l’impegno

Leggi su iodonna

(Di giovedì 31 agosto 2023) Per la prima volta nella storia – nondella Mostra, ma in quella delle rassegne maggiori tout court – averrà assegnato un premio al film del concorso destinato ad avere la maggior risonanza sociale. Si chiamerà Collateral Impact Award e sarà presentato alle Procuratie Vecchie, in Piazza San Marco, in un evento il cui titolo è già un programma: Lights! Camera! Impact! From moving pictures to moving ideas and action (un’esplorazione e una celebrazione del cinema che mette la creatività al servizio delle grandi questioni del nostro tempo). Leggi› Zar Amir Ebrahimi, attrice di “Shayda” e “Tatami”, da Teheran a Locarno ePiazza San Marco a, con ...