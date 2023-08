Venezia 2023 | Marica Pellegrinelli e l' eleganza del liscio

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 31 agosto 2023) (S)corre tuttosul red carpet della seconda serata della Mostra del Cinema di: del resto parliamo di quello del film Ferrari di Michael Mann, per il quale scendono in pista affascinanti divi stranieri come Patrick Dempsey e Adam Driver. Le chiome sciolte e aplomb vincono sui raccolti, anche se qualcuna prova ad alzare decisamente il volume