Vendemmia | si riparte con fatica Allarmi e previsioni dell’esperto

(Di giovedì 31 agosto 2023) Al via la, ma quest’anno tra tante incertezze. La Puglia punta però sulle sue eccellenze, come spiega Mauro Di Maggio, già presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria, direttore di cantine rinomate e tra i principali esperti del settore, intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Di Maggio ha infatti spiegato che “quest’annata sarà un po’ di crisi, forse la più difficile delle ultime, ma contribuirà alla pulizia dello scenario produttivo”. Se infatti da un lato le piogge abbondanti hanno offerto stimoli positivi, dall’altra si sono verificati altri tipi di problematiche. Di conseguenza, c’è bisogno di ragionare sul futuro del settore con una visione più ampia, che coinvolga anche le risorse che può offrire la sinergia tra imprenditoria e politica. (Ansa)In sostanza, solo credendo veramente nella forza del proprio prodotto sarà possibile ...

...il format TV dell' US Poggibonsi 27 Settembre 2013 NEVE e GELO - Fedagri: 'Il freddo ...studio francese e due università estere studiano il monumento 18 Agosto 2023 Articoli recenti: ......il format TV dell' US Poggibonsi 27 Settembre 2013 NEVE e GELO - Fedagri: 'Il freddo ...studio francese e due università estere studiano il monumento 18 Agosto 2023 Articoli recenti: ...

La cantina di Fabiano Giorgi riparte dopo il disastro causato dal ... La Provincia Pavese

a vendemmia già iniziata e in considerazione dei tempi tecnici necessari per perfezionare il tutto, si teme che le risorse umane arrivino fuori tempo massimo. Le quote previste dal DPCM integrativo ...Le quote previste dal DPCM integrativo sono state già ripartite, con apposita circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome, dalla DG-Immigrazione del ...