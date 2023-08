Veleno per topi nel sangue di Giulia Tramontano e nel feto Impagnatiello la avvelenava da mesi

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 31 agosto 2023) Emergono nuovi inquietanti dettagli sull’omicidio della 29enne, morta sabato 27 maggio in seguito a 37 coltellate. Stando a quanto emerso dall’autopsia sul corpo della giovane, il compagno, Alessandro, stava cercando di avvelenarla. Dai referti, depositati alla Procura di Milano, emerge infatti la presenza dipersia neldella donna sia nelche portava in grembo, con un “incremento della somministrazione nell’ultimo mese e mezzo”, come riportato da TGcom 24. Più precisamente, si tratterebbe di bromadiolone. Le ricerche che l’uomo ha effettuato online da gennaio confermerebbero i sospetti su di lui: “Quantoè necessario per uccidere una persona?”, digitava il trentenne su Google, come ...