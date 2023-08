“Veleno per topi nel corpo di Giulia Tramontano e nel feto” | Impagnatiello la avvelenava da mesi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tracce del principio delper, il Bromadiolone, nel sangue die nei capelli deldi setteche portava in grembo. È quanto ha accertato l’autopsia della 27enne, uccisa lo scorso 27 maggio dal compagno Alessandronel loro appartamento in via Novella a Senago (Milano). La relazione conclusiva con l’esito degli esami è stata depositata alla Procura e notificata alla difesa die al legale che assiste i familiari di. Un fatto che lascia ulteriormente sospettare gli inquirenti come la ragazza fosse sottoposta ad avvelenamento da parecchi, oppure che gliene fosse stata somministrata una dose importante nei giorni precedenti all’omicidio, ...