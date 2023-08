Vannacci vicino al passaggio in politica? La soffiata dalla Lega

Leggi su iltempo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il generale Robertoè ormai sulla bocca di tutti per il libro Il mondo al contrario. E arriva una nuova proposta per uno sbarco inda parte della, che, per bocca del vicesegretario Andrea Crippa, corteggia l'esponente dell'esercito: “Noi non tiriamo nessuno per la giacchetta. Ma se il generalevolesse candidarsi con noi, le porte dellasono aperte. Il generale ha una storia al servizio del Paese e posizioni e valori che sono anche i nostri. Sulla necessità di reclamare un ruolo più incisivo in Europa, su un'immigrazione difficile se non impossibile da sostenere sotto diversi profili, sul no al pensiero unico... Aggiungo che è stato anche coraggioso, poteva benissimo starsene zitto. E invece ha suscitato il dibattito, con tesi che noi vogliamo assolutamente tenere in ...