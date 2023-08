Vangelo di oggi 31 Agosto 2023 | Mt 24 | 42-51 | Video commento

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi giovedì 31, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà”. “Il Signore viene: ecco la radice della nostra speranza, la sicurezza L'articolodi31: Mt 24,42-51proviene da La Luce di Maria.

...- 'Le mie passeggiate per la legalità sono contro la violenza e sono ispirate al. Ieri ... Meloni a Don Coluccia: 'Solidarietà e gratitudine per l'impegno' 'Orgogliosa di aver ricevutoa ......anche nella "seconda parte" della Laudato Si' che il Papa pubblicherà - lo ha annunciato- il ...della cura dei piccoli e delle persone in difficoltà che è l'espressione più concreta del. ......anche nella "seconda parte" della Laudato Si' che il Papa pubblicherà - lo ha annunciato- il ...della cura dei piccoli e delle persone in difficoltà che è l'espressione più concreta del. ...

p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 30 Agosto 2023 - Cerco il Tuo volto

Soprattutto alla camorra, presente anche tra le panche di quella chiesa, Don Antonio Coluccia ha indirizzato una frase forte, fortissima, già urlata tra le strade di Pianura: “La camorra è la ...faccia a faccia con gli spacciatori di morte e di quanto sia difficile fare il prete e testimoniare il vangelo laddove la cultura della legalità è meno di un optional”. “Gli sono vicino – ha concluso ...