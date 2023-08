Valencia | suggestione Alcacer per l'attacco

(Di giovedì 31 agosto 2023) Sette anni dopo aver lasciato il Mestalla per il Camp Nou, Paco Alcácer potrebbe tornare al. Dopo aver escluso pubblicamente...

Un'altraè quella che porta a Massimiliano Allegri . Un'ipotesi che era stata ... E poi ci sarebbe Rino Gattuso , libero dopo l'esperienza no ae che potrebbe avere le ...Per ora è solo un premio, ma potrebbe anche essere unaper il futuro. Chissà. Quello che sappiamo è che Alvaro Bautista , campione del mondo di ... che vinse il Gp di2006 proprio ...... rimane da piazzare un colpo in difesa e sulle corsie laterali: piace l'esterno Gaya del, ... Il Napoli, sfumata laRonaldo, spera fino all'ultimo che si concretizzi il sogno Navas .