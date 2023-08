Valditara | in Agenda Sud sostegno alle scuole del mezzogiorno

(Di giovedì 31 agosto 2023) "Ieri ho firmato il decretoSud che stanzia 265 milioni e mezzo per oltre 2.000nel. Su 245faremo interventi ulteriori. All'interno di queste 245ce ne sono 4 ...

"Ieri ho firmato il decretoSud che stanzia 265 milioni e mezzo per oltre 2.000 scuole nel mezzogiorno. Su 245 scuole ... Lo ha detto il ministro dell'istruzione e del meritoGiuseppe...: "Interventi in più di 2mila istituti del Mezzogiorno. La scuola diventi hub educativo e ... ho presentato le misure del decretoSud. Questi provvedimenti, che coinvolgeranno ...Anchea Caivano "Durante la visita a Caivano di questa mattina, con il presidente del Consiglio Meloni e i ministri Piantedosi e Abodi, ho presentato le misure del DecretoSud . ...

Agenda Sud, a Caivano progetto pilota. Valditara: “Sarà supportato dal Ministero, tra un mese tornerò per verificare i progressi” Orizzonte Scuola

Milano, 31 ago. (askanews) - "Ieri ho firmato il decreto Agenda Sud che stanzia 265 milioni e mezzo per oltre 2.000 scuole nel mezzogiorno. Su 245 scuole faremo interventi ulteriori. All'interno di qu ...Stupro Caivano, via a progetti in oltre 2mila istituti scolastici. Dice il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara.“Durante la visita a Caivano di questa ...