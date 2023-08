Va a riattivare la luce | poi la tragedia | Paola perde la vita a 49 anni

(Di giovedì 31 agosto 2023) Va ala, poi laè morta – Si è sporta per raggiungere l’interruttore elettrico posizionato oltre la balaustra che si era spento a causa del temporale. Ha perso così l’equilibrio, precipitando da un’altezza di quattro metri. Unache lascia senza parole. Leggi anche: Terribile incidente, autobus precipita nel vuoto: il bilancio è pesantissimo Leggi anche: Maxi incidente a Roma, coinvolto anche Andrea Lo Cicero: “Vivi per miracolo” Va ala, poi laPicozzalaa 49Non ce l’ha fattaPicozza: la donna è morta dopo essere scivolata giù da ...

Abbiamo già dato mandato al responsabile dell'ufficio urbanistica dile procedure per ... Alladell'attuale sviluppo turistico, che il nostro comune sta registrando, sarebbe impensabile ...Durante le vacanze, in spiaggia o in montagna, il corpo si è abituato alladel sole e la... anche pochi minuti oppure l'intera pausa pranzo, così da sgranchirsi le gambe,la ...... in spiaggia o in montagna, il corpo si è abituato alladel sole e laartificiale dell'... anche pochi minuti oppure l'intera pausa pranzo, così da sgranchirsi le gambe,la ...

Cerca di riattivare la luce saltata per il temporale e cade da 4 metri ... Fanpage.it

Una morte assurda, pochi frangenti che hanno tolto la vita a Paola Picozza che stava per riattivare un interruttore della corrente. Per farlo la donna si è sporta, sotto c'era il ...E' accaduto in a Priverno, nella provincia pontina: a perdere la vita Paola Picozza, moglie e madre di una bimba. Intero paese sotto choc ...