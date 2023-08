Usa | il leader dei Proud Boys Joseph Biggs condannato a 17 anni per l’assalto al Congresso E Trump torna a dichiararsi innocente

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’exdel gruppo americano di ultradestra deiè statoa 17di carcere peraldel 6 gennaio 2021. Lo ha deciso il giudice distrettuale Timothy J. Kelly, che ha accertato la colpevolezza deldeiper cospirazione sediziosa per il suo ruolo nell’aizzare il popolo filo-contro Capitol Hill alla vigilia dell’insediamento di Joe Biden, nel gennaio 2021. Nelle stesse ore l’ex presidente si è invece dichiarato non colpevole delle accuse a lui rivoltegli nel processo istruito ad Atlanta per le interferenze elettorali nel conteggio dei voti.avrebbe dovuto altrimenti ...

