Usa | Biden | primi aiuti militari diretti a Taiwan per 80 milioni di dollari

Se la vendita di armi a Taiwan ha sempre avuto il carattere delle transazioni commerciali, il ricorso al programma degli aiuti militari diretti non implica alcun riconoscimento della sovranità di ...L'amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Joe ha approvato per la prima volta gli aiuti militari diretti a Taiwan come parte di un pacchetto di assistenza per i governi stranieri. Lo riferiscono funzionari governativi. Martedì il ...Inondazioni storiche, siccità, caldo estremo e incendi", ha commentato il presidente americano Joe.

Usa, l'uragano Idalia travolge la Florida: almeno due morti. Biden: «Nessuno osi più negare la crisi climatica» - I video

Washington, 31 ago 06:51 - (Agenzia Nova) - L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato per la prima volta la fornitura di armi a Taiwan nell'ambito di un programma ...Il ministero della Difesa di Taiwan ha espresso gratitudine in una breve dichiarazione, secondo cui "gli aiuti contribuiranno alla pace e alla stabilità regionale" ...