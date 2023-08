US Open | Sinner domina il derby | Sonego ancora ko

Jannikha battuto Lorenzo Sonego nel derby tutto italiano valido per il secondo turno degli USdi tennis. L'altoatesino si è imposto sul torinese in tre set, col punteggio di 6 - 4, 6 - 2, 6 - 4. ...NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sonego esi sfidano: in palio l'accesso al terzo turno dello slam statunitense contro il vincente del confronto tra Etcheverry e Wawrinka . In ...Janniksi qualifica agevolmente per il terzo turno degli Us, ultimo Slam della stagione in corso sui campi di Flushing Meadows a New York. Il tennista altoatesino si è aggiudicato il derby ...

LIVE Us Open: Sinner-Sonego 2-0. Jannik, break anche nel 3° set. Tra poco c'è Berrettini La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROME, AUG 31 - Italian world number six Jannik Sinner beat compatriot and world no 41 Lorenzo Sonego in straight sets Thursday to get into the third round of the US Open. The Alto Adige ...New York – Jannik Sinner si qualifica agevolmente per il terzo turno degli Us Open, ultimo Slam della stagione in corso sui campi di Flushing Meadows a New York. Il tennista altoatesino si è ...