US Open | Sinner batte Sonego e va al terzo turno | “Non semplice | ma sono contento”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Jannikaldel singolare maschile dell’US2023. L’azzurro, testa di serie numero 6, nel secondo round vince il derby italiano con Lorenzo, imponendosi nettamente per 6-4, 6-2, 6-4 in 2h05?.attende il vincente del match tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 30. “Io e Lorenzo ci conosciamo abbastanza bene, è un bravissimo ragazzo e dietro ha un ottimo team. Credo che oggi non sia stata una partitaper nessuno di noi due, c’era poco ritmo. Ho servito bene e risposto abbastanza bene,della mia prestazione”, dicea Supertennis dopo il successo, ilin altrettante sfide con ...

L'altoatesino l'ha spuntata in tre set, terminati per 6 - 4, 6 - 2, 6 - 4. Derby facile per Jannik: agli Us, ultimo Slam della stagione sul terreno di Flushing Meadows a New York, il tennista altoatesino, numero 6 del ranking Atp, è riuscito a spuntarla su Lorenzo Sonego, sconfiggendolo ...Jannikal terzo turno del singolare maschile dell'US2023. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel secondo round vince il derbi italiano con Lorenzo Sonego, imponendosi nettamente per 6 - 4, 6 - ......sempre Jannik. Il tennista altoatesino conferma l'imbattibilità nei derby italiani e batte anche Lorenzo Sonego in tre set (6 - 4 6 - 2 6 - 2), raggiungendo così il terzo turno agli Us. ...

Us Open, oggi il derby Sinner-Sonego e Berrettini. Fa discutere il Campo 17, odore di marijuana ovunque la Repubblica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-2 SECONDO SET SINNER. Non passa questo dritto del piemontese. Dopo poco più di un'ora e un quarto Jannik vola avanti di due set. 40-0 TRE SET POINT SINNER.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...