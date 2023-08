US Open | Sinner batte Sonego e va al terzo turno

(Di giovedì 31 agosto 2023) La testa di serie numero 6 vince il derby Jannikaldel singolare maschile dell’US2023. L’azzurro, testa di serie numero 6, nel secondo round vince il derbi italiano con Lorenzo, imponendosi nettamente per 6-4, 6-2, 6-4 in 2h05?.attende il vincente del match tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’argentino Tomas Martin Etcheverry, testa di serie numero 30. “Io e Lorenzo ci conosciamo abbastanza bene, è un bravissimo ragazzo e dietro ha un ottimo team. Credo che oggi non sia stata una partita semplice per nessuno di noi due, c’era poco ritmo. Ho servito bene e risposto abbastanza bene, sono contento della mia prestazione”, dicea Supertennis dopo il successo, ilin altrettante sfide con ...

