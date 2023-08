(Di giovedì 31 agosto 2023) NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows ,ha battuttoper 3 - 0 (4 - 6, 2 - 6, 4 - 6) e quindi ha centrato l'...

NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sinner ha battutto Sonego per 3 - 0 (4 - 6, 2 - 6,...la diretta della ...la ...Una vittoria che arriva a pochi giorni dall'inizio degli USe gli permette di avvicinarsi ...LA GRANDE SFIDA SU SKY SPORT TENNIS Una partita straordinaria, da vedere e rivedere. Un canale ...

Us Open, rivivi la diretta: Sinner travolge Sonego, Berrettini si ritira per infortunio Corriere dello Sport

Esordio Slam speciale per il ceco classe 2005: dalle qualificazioni al terzo turno con Fritz. Fan di Djokovic, punta sul gioco potente e la forza mentale ...Le parole dell'ex numero 1 del mondo, tornata nel circuito dopo ben due gravidanze, dopo la vittoria ottenuta su Petra Kvitova al secondo turno ...