(Di giovedì 31 agosto 2023) Il Grandstand di Flushing Meadows è stato il teatro dell'ultima partita della carriera di John, battuto da Michael Mmoh in un match di secondo turno per 36 46 76 64 76. "E' dura - sono state le ...

In carrieraha vinto 16 tornei, il più importante a Miami nel 2018. Negli Slam vanta le semifinali a Wimbledon 2018, i quarti all'US2011 e 2018, gli ottavi in Australia (2010 e 2016) e al ......e(che potrebbe essere all'ultimo match della carriera). Sull'Arthur Ashe si parte alle 18 con Murray - Dimitrov. Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta del Day 4 dello US...US2023: IL TABELLONE MASCHILE AGGIORNATO COPERTURA TV MONTEPREMI La notizia del giorno però è la fine della carriera di John, che ha ceduto al quinto set nel derby tra wildcard ...

US Open: Isner saluta con gli ultimi 48 ace. Fuori Murray SuperTennis

Il Grandstand di Flushing Meadows è stato il teatro dell'ultima partita della carriera di John Isner, battuto da Michael Mmoh in un match di ...Distorsione seria, speriamo non gravissima, alla caviglia destra per Matteo, che deve ritirarsi contro Rinderknech ...