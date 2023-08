US Open | Djokovic vola al terzo turno Tsitsipas eliminato | dice addio al torneo

(Di giovedì 31 agosto 2023) New York – Novakaldel singolare maschile dell’US2023. Il serbo, numero 2 del ranking e del tabellone, oggi 30 agosto batte senza problemi lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Il 36enne fuoriclasse di Belgrado si impone in 2 ore nette di gioco per 6-4, 6-1, 6-1.ora è atteso dal derby con il connazionale Laslo Djere, testa di serie numero 32, che ha piegato il francese Hugo Gaston per 6-1, 6-2, 6-3 in 1h32?. Stefanosal secondodel singolare maschile. Il greco, testa di serie numero 7, è stato sconfitto dallo svizzero Dominic Stricker. L’elvetico, numero 128 del ranking Atp, si è imposto per 7-5, 6-7 (2-7), 6-7 (5-7), 7-5 (8-6), 6-3) dopo 4h04?. L’eliminazione di ...

NOVAK"Da parte mia non è stato un ottimo inizio come quello dell'altra sera, ma è stato ... non avrei mai pensato che avrei giocato ancora su uno di questi campi agli Us, soprattutto in ...Leggi anche USal terzo turno US2023, Tsitsipas eliminato al secondo turno Gli incontri del torneo vengono trasmessi da SuperTennis in diretta esclusiva tv (canale 64 del ...A Trevisan la montagna Vondrousova Lo US2023, dopo tre giorni di torneo, ha già salutato 3 top 10, tra cui il finalista uscente Casper Ruud , e spalancato il tabellone a Novak. Sono ...

Zhang Zhizhen made history as the first Chinese man to defeat a top-five player, dumping out last year's runner-up Casper Ruud in five sets at the US ...Serbian tennis star Novak Djokovic eased past Bernabe Zapata Miralles to seal his place in the third round of the US Open ...