US Open | Djokovic al terzo turno

(Di giovedì 31 agosto 2023) (Adnkronos) – Novakvola aldel singolare maschile dell’US2023. Il serbo, numero 2 del ranking e del tabellone, oggi 30 agosto batte senza problemi lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles. Il 36enne fuoriclasse di Belgrado si impone in 2 ore nette di gioco per 6-4, 6-1, 6-1.ora è atteso dal derby con il connazionale Laslo Djere, testa di serie numero 32, che ha piegato il francese Hugo Gaston per 6-1, 6-2, 6-3 in 1h32?. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Novakavanza senza problemi al terzo turno degli Us. Il serbo, testa di serie numero due del tabellone, sconfigge nettamente in tre set 6 - 4, 6 - 1, 6 - 1 lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles ...Novakè approdato al terzo turno degli Usin corso a New York battendo 3 - 0 (6 - 4, 6 - 1, 6 - 1) lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, conquistando così il suo 83/o successo nel torneo che ha ...Continia la marcia di Novakagli Us. Il campione serbo approda facilmente al terzo turno dopo aver battuto lo spagnolo Zapata Miralles con il punteggio di 6 - 4, 6 - 1, 6 - 1. Nel ...

Ancora nessun problema per Novak Djokovic agli US Open 2023. Il serbo, che da lunedì 11 settembre tornerà numero 1 del mondo, non vuole sprecare troppe energie e supera lo spagnolo Bernabé Zapata Mira ...Un turno in più alle spalle e un game in più lasciato all’avversario. Dopo i cinque game concessi a Muller all’esordio (e al ritorno sull’Arthur Ashe dopo due anni), Novak Djokovic ne perde solo sei c ...