US Open | Bronzetti al terzo turno e Trevisan eliminata

(Di giovedì 31 agosto 2023)supera il secondo round Luciaaldel singolare femminile dell’US2023. L’azzurra sconfigge la tedesca Eva Lys per 6-3, 6-2 e ora affronterà la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23.invece Martina, sconfitta dalla ceca Marketa Vondrousova, testa di serie numero 9, che si impone per 6-2, 6-2 in 1h20?. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

supera il secondo round Luciaal terzo turno del singolare femminile dell'US2023. L'azzurra sconfigge la tedesca Eva Lys per 6 - 3, 6 - 2 e ora affronterà la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23. Eliminata ...NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sinner ha battutto Sonego per 3 - 0 (4 - 6, 2 - 6,... Nel torneo femminile......alla campionessa di Rabat di godersi il tanto meritato terzo turno Slam che mai era riuscita a conquistare prima di questo US. Primo set: Tra un missile e una meteora di Lys,resiste ...

Bronzetti non si ferma: supera Lys e continua la corsa a New York La Gazzetta dello Sport

Nel secondo turno del singolare femminile degli US Open un'altra vittoria per Lucia Bronzetti dopo quella prestigiosa contro Barbora Krejcikova al primo turno.Tennis | US Open | Lucia Bronzetti è l'ultima azzurra rimasta in gara allo US Open. Per la romagnola c'è stato oggi il bel successo per 6-3 6-2 contro la qualificata tedesca ...