US Open | Berrettini si ritira | è ancora un brutto infortunio per l’Azzurro

(Di giovedì 31 agosto 2023) New York – Brutto infortunio per Matteo Berrettini. Il tennista romano, durante il terzo turno che stava disputando con il francese Rinderknech, ha subìto una brutta caduta al momento del tiro di risposta all'avversario. Stava agganciando la palla e ha probabilmente messo male il piede a terra e si è fatto male alla caviglia destra. I medici hanno analizzato l'entità dell'infortunio e probabilmente è grave. Berrettini è uscito dal campo zoppicando ed è stato costretto a ritirarsi dal Torneo. La partita è terminata anzitempo a favore del suo avversario, che avanza nel tabellone.

Sinner vola al 3° turno, Arnaldi-Fils LIVE Sky Sport

