US Open | Berrettini preoccupa | lascia l’impianto in sedia a rotelle con le mani nei capelli VIDEO

(Di giovedì 31 agosto 2023) La sfortuna non smette di perseguitare Matteo, costretto al ritiro nel match di secondo turno degli UScontro il francese Arthur Rinderknech sul punteggio di 6-4 5-3 per il suo avversario. L’infortunio alla caviglia dopo una brutta caduta chiude nel peggior modo possibile l’avventura dell’italiano, che rimane a terra urlando dolorante. I segnali sono quelli peggiori. E un’altra immagine per nulla incoraggiante si materializza fuori dal campo, quando Matteo viene portato fuori dalsu una, come testimonia unpubblicato sui social. Lui, con letra i, riceve l’incoraggiamento di un tifoso statunitense. Ma il dolore, fisico e non solo, è troppo per rispondere e forse accorgersene. ...

Secondo turno dell' US: Rinderknech avanti un set e mezzo su(6 - 4, 5 - 3) e in procinto di archiviare il secondo. Poi solo tanta paura per il modo in cui a Matteo si è girata la caviglia , per i ...La conferma viene anche da New York, dove ha replicato agli US" contro Lorenzo Sonego " la ... Il ritiro del finalista di Wimbledon Epilogo amaro per Matteo. Impegnato contro il ...Il campione romano costretto a lasciare il torneo al secondo turno. Esami nelle prossime ore per stabilire i tempi di ...

Berrettini, l'ennesima batosta. Distorsione alla caviglia e ritiro. Stagione finita La Gazzetta dello Sport

Matteo Berrettini, grave infortunio in campo agli Us Open e ritiro: il tennista romano si è fatto male alla caviglia contro il francese Arthur Rinderknech durante il ...Matteo Berrettini si ritira dallo US Open dopo una brutta caduta sul 6-4, 5-3 in favore del francese Rinderknech. Berrettini è crollato a terra nel tentativo di recuperare una palla. Il suo US Open è ...