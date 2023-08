US Open 2023 | Zverev al terzo turno | “L’anno prossimo potrò impensierire Alcaraz e Djokovic”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Alexanderaffronta con fiducia ildegli Use il proseguo del lento percorso di recupero ai massimi livelli dopo il grave infortunio dello scorso anno. Il tedesco ha battuto il connazionale Daniel Altmaier e adesso si giocherà un posto negli ottavi di finale dello Slam statunitense contro Grigor Dimitrov. I precedenti vedonoin vantaggio per 5-1. Proprio sul suoavversario “Sasha” spende parole importanti: “Sono stupito che non abbia mai raggiunto una finale Slam, se ha battuto in tre set Murray oggi vuol dire che sta giocando davvero bene – afferma– Ha delle capacità incredibili, è anche vero che si è trovato davanti i Big 3 al loro meglio e poi altri giocatori come me o Tsitsipas che forse sono ...

Secondo turno dell' US: Rinderknech avanti un set e mezzo su Berrettini (6 - 4, 5 - 3) e in procinto di archiviare il ...La verità Non stava giocando ai livelli che gli abbiamo riconosciuto ...La conferma viene anche da New York, dove ha replicato agli US" contro Lorenzo Sonego " la vittoria di Halle. Ma, sempre nel, Sinner aveva vinto anche a Montpellier. Il piemontese aveva ......Bellucci (182) si è qualificato per i quarti di finale del challenger spagnolo Rafa Nadalby ... ORDINE DI GIOCO TABELLONE SINGOLARE TABELLONE DOPPIO QUALIFICAZIONI 31 agosto

Sinner-Sonego, il risultato del match degli Us Open 2023. Vince Jannik tre set a zero: 6-4, 6-2, 6-4 Corriere della Sera

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Nel secondo turno del singolare femminile degli US Open un'altra vittoria per Lucia Bronzetti dopo quella prestigiosa contro Barbora Krejcikova al primo turno.