US Open 2023 | Wozniacki | “Una serata speciale | non avrei mai pensato di riprovare sensazioni del genere”

(Di giovedì 31 agosto 2023) È una Carolineal settimo cielo e in lacrime quella che commenta la sua vittoria su Petra Kvitova agli Us: “Mi sento davvero a mio agio qui a New York. I campi, l’atmosfera, sto bene in campo. Oggi penso di aver giocato bene, sono rimasta tranquilla anche dopo aver sprecato i due match point, sono felice di aver portato a casa la partita nonostante tutte le difficoltà”. La danese ex numero uno del ranking WTA è tornata sul circuito dopo ben due gravidanze solamente da un mese, ma già è riuscita a sconfiggere una top-10: “Io sono entrata in campo per vincere sapendo di avere le mie chanches, però lei sta disputando una grande stagione, è numero 11 al mondo ed una campionessa, si trova bene su questi campi. E’ stata veramente una, una sensazione meravigliosa, una ...