US Open 2023 | troppo Sinner per Sonego | Jannik avanza facilmente al terzo turno

(Di giovedì 31 agosto 2023) Avanti con facilitàche si aggiudica il derby azzurro contro Lorenzocon il punteggio di 6-4 6-2 6-4. Nel match di secondodegli USdisputatosi al Louis Armstrong Stadium di Flushing Meadows, il numero 6 al mondo si è dimostratosuperiore sia tecnicamente che come momento di forma rispetto al suo connazionale. Certo non si può dire però chenon ci abbia provato, perché il numero 4 d’Italia ha messo in campo il suo solito spirito battagliero, ma contro il gioco potente e chirurgico dell’altoatesino non ha potuto nulla. La cronaca – Parte subito aggressivo, che si guadagna una palla break già nel primo game, ma è bravoad annullarla e a portarsi avanti ...

