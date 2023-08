US Open 2023 | Stefanos Tsitsipas e il tabù a New York | il greco si separa nuovamente da Philippoussis

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tanti dubbi. Un’annata complicata perche, vista la Finale negli Australiana inizio anno, sembrava essere iniziata in un modo diverso. Dopo il grande percorso a Melbourne, la luce alsi è un po’ spenta e nei propositi Slam che aveva in testa è rimasto solo il pensiero perché nei fatti le soddisfazioni sono state decisamente poche. L’ultimo episodio della serie negativa è l’eliminazione al secondo turno degli US, un Major che continua a essere un po’ “Maledetto” per. Nelle sue sei apparizioni, infatti,non ha mai raggiunto la seconda settimana, venendo eliminato due volte al primo turno, due al secondo e altrettante al terzo. Il ko contro lo svizzero Dominic Stricker è solo l’ultimo in ordine di tempo e ha un po’ ...