Us Open 2023 | Matteo Berrettini si ritira | infortunio alla caviglia

I test medici daranno nelle prossime ore il senso della gravità dell'infortunio di oggi, ma lo USper Berrettini è già un ricordo.NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sinner ha battutto Sonego per 3 - 0 (4 - 6, 2 - 6, 4 - 6) e quindi ha centrato l'accesso al terzo turno dello slam statunitense contro il vincente ...L'azzurra avanza nel singolare femminile Lucia Bronzetti al terzo turno del singolare femminile dell'US. L'azzurra sconfigge la tedesca Eva Lys per 6 - 3, 6 - 2 e ora affronterà la cinese Qinwen Zheng, testa di serie numero 23.

Il tennista romano, impegnato nella sfida contro il francese Arthur Rinderknech, si è arreso quando il punteggio era in favore dell'avversario per 6-4 5-3. A causare l'infortunio, una torsione della c ...Matteo Berrettini costretto al ritiro per infortunio nel secondo turno del singolare maschile dell’US Open. L’azzurro, sul punteggio di 6-4, 5-3 a favore del francese Arthur Rinderknech, sul 40-40 si ...