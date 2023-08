US Open 2023 | Martina Trevisan si ferma al secondo turno contro Marketa Vondrousova

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’ostacolo della campionessa di Wimbledon è troppo alto per. Finisce all’avventura agli USdella toscana, superata nettamente dalla ceca: il 6-2 6-2 emerso sul Grandstand permette alla numero 9 del seeding di andare a sfidare la russa Ekaterina Alexandrova per tentare di guadagnarsi, in prospettiva, un ottavo di finale in cui la vincitrice di questo confronto partirà in ogni caso favorita con una tra Boulter e Stearns. Parte male, che è costretta a subire il break immediato. Rischia di finire indietro anche 1-4, ma nel sesto gioco ha non meno di quattro chance per andare in parità. Emblematica però è una delle palle break in questione, con l’italiana che fa tutto bene con l’iniziativa, ...