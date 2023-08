US Open 2023 | ko Tsitsipas e Ruud | si apre una voragine per Djokovic Resiste solo Fritz | avanzano i giovani Mensik e Shelton

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) Una giornata da caduta dei giganti agli US. Il secondo turno di Flushing Meadows è il capolinea per due top 10 affermati come Stefanose Casper, eliminati rispettivamente da Dominic Stricker e Zhang Zhizen: due ko al quinto set, che fanno nettamente sorridere Novakche si ritrova una parte bassa di tabellone ancor più sguarnita. Il serbo ha fatto la sua parte, superando per 6-4 6-1 6-1 lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles e ritrovandosi di fronte il connazionale Laslo Djere, che ha avuto ben pochi problemi nel regolare Hugo Gaston. L’unico top 10 ‘sopravvissuto’ dalla parte di Nole è Taylor, che con un’altra prova di forza ha lasciatocinque giochi al peruviano Juan Pablo Varillas. Per lo statunitense c’è una delle sorprese ...