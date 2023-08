US Open 2023 | Jannik Sinner batte senza patemi l’amico Sonego e accede al terzo turno

(Di giovedì 31 agosto 2023) Unperfetto si qualifica per ildegli US. L’altoatesino ha fatto suo il derby azzurro con Lorenzo, imponendosi con il punteggio di 6-4 6-2 6-4 dopo due ore e sei minuti di gioco. Una partita dominata dal numero sei del mondo, che continua nella sua striscia vincente negli incontri contro dei tennisti italiani (sesto derby vinto nel). Davvero molto importante pernon aver concesso nemmeno una palla break a. Altissime le percentuali con il servizio: 89% di punti vinti quando ha servito la prima e l’80% con la seconda. Soprattutto sono stati solo dieci i punti vinti in risposta da. I vincenti disono stati 27 ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sonego e Sinner si sfidano: in palio l'accesso al terzo turno dello slam statunitense contro il vincente del confronto tra Etcheverry e Wawrinka .

Il numero uno d'Italia impiega poco più di due ore per regolare il suo connazionale al secondo turno del torneo Slam statunitense ...Jannik Sinner ha vinto i primi due set del derby contro Lorenzo Sonego, valido per il secondo turno degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione tennistica.