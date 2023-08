US Open 2023 | infortunio per Berrettini alla caviglia destra

Dopo la bella vittoria al primo turno sulla numero 12 del mondo, la tennista verucchiese Lucia Bronzetti prosegue la sua marcia allo US, quarta prova del grande slam. La 25enne, attualmente numero 76 del mondo, ha superato la classica prova del nove battendo al secondo turno per 6 - 3 6 - 2 la tedesca Eva Lys, passata dalle ...to Meraviglia - FEI Jumping European Championship, gli Europei di Salto Ostacoli in programma fino a domenica a Milano, non puo' che inorgoglire Giovanni Malago'. Larena del Cavallo e' uno ...Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta del Day 4 dello US, dedicato ai secondi turni della parte alta del tabellone maschile e a quelli della parte bassa del tabellone ...

US Open 2023, Tsitsipas oggi eliminato al secondo turno: Sinner sorride, ecco perché Adnkronos

È davvero arrivato il momento di rivelare l’intero set time: ogni artista, ogni set, ogni orario di Decibel Open Air, in programma a Firenze sabato 9 e domenica 10 settembre 2023 ...L'ultimo gameplay trailer di Undefeated Genesis svela in quale anno potremo mettere le mani sul gioco a base di superpoteri.