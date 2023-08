Us Open 2023 | infortunio alla caviglia per Berrettini | l’italiano si ritira nel finale del secondo set contro Rinderknech

(Di giovedì 31 agosto 2023) Matteoè fuori dagli Us. Il tennista romano è stato costretto al ritiro neldelset della sfidail francesedopo aver preso una brutta stortadestra. Il francese, che era avanti meritatamente 6-4 5-3, avanza al terzo turno dove affronterà uno tra Rublev e Monfils. Per quanto riguarda, oltre a tanta paura dopo la brutta presa neldelparziale, l’azzurro ha deciso dirsi anche per evitare complicazioni ai legamenti dellainteressata. Le conseguenze sono la mancata difesa dei quarti didello scorso anno, che costringono ...

NEW YORK (STATI UNITI) - Derby azzurro nel secondo turno degli Us. Sui campi in cemento di Flushing Meadows , Sinner ha battutto Sonego per 3 - 0 (4 - 6, 2 - 6, 4 - 6) e quindi ha centrato l'accesso al terzo turno dello slam statunitense contro il vincente ...Dopo la bella vittoria al primo turno sulla numero 12 del mondo, la tennista verucchiese Lucia Bronzetti prosegue la sua marcia allo US, quarta prova del grande slam. La 25enne, attualmente numero 76 del mondo, ha superato la classica prova del nove battendo al secondo turno per 6 - 3 6 - 2 la tedesca Eva Lys, passata dalle ...La spinta decisiva a comprare Twitter e cambiarne regole e contenuti è stata data ad Elon Musk dalla vicenda del figlio maggiore Xavier, che a 16 anni ha deciso di effettuare la transizione rompendo ...

US Open 2023, Tsitsipas oggi eliminato al secondo turno: Sinner sorride, ecco perché Adnkronos

Berrettini si ritira dagli Us Open: brutta distorsione alla caviglia destra per il tennista italiano, che crolla a terra durante il match con Rinderknech ...Matteo Berrettini si è fatto male alla caviglia contro Arthur Rinderknech durante il match in corso agli Us Open di tennis negli Stati Uniti. Bruttissima immagina da vedere. Matteo sta ...