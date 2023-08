US Open 2023 | chi è Dominic Stricker? Braccio speciale e fisico da costruire

(Di giovedì 31 agosto 2023) Non ci sono dubbi che la partita tra Stefanos Tsitsipas esia stata quella del giorno ieri, nel secondo turno degli US. L’elvetico, proveniente dalle qualificazioni, ha compiuto l’impresa: battere il greco (n.7 del seeding) con il punteggio di 7-5 6-7 (2) 6-7 (5) 7-6 (6) 6-3, mettendo in mostra colpi pregevoli con irrisoria facilità. Al di là dello scarso feeling di Tsitsipas con questo torneo, dal momento che nelle sue sei apparizioni non ha mai raggiunto la seconda settimana, c’è l’evidenza delle capacità del classe 2002 elvetico. Un giocatore che con il successo di ieri è virtualmente n.101 ATP e, in caso di vittoria contro il francese Benjamin Bonzi, avrebbe accesso per la prima volta in carriera agli ottavi di un Major, salendo alla posizione n.85 del ranking. Un qualcosa di non ...

Della Vedova e gli oltre 300mila euro ricevuti da Soros: "Tutto vero, niente in cambio" Alex Soros aveva assunto lo scorso dicembre la presidenza del Consiglio di amministrazione dellaSociety ...La7.it - "to meraviglia", l a campagna di promozione turistica voluta dalla ministra Daniela Santanchè discussa, criticata e latitante per tutta l'estate, è costata ben più di 139mila euro alle ...Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di Brandizzo potrebbero fornire dettagli cruciali per ricostruire le dinamica dell' incidente , in cui sono morti i cinque operai ...

US Open 2023, Tsitsipas oggi eliminato al secondo turno: Sinner sorride, ecco perché Adnkronos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech, match valido per il secondo turno degli US Open 2023. La scalata ver ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, derby italiano valido per il secondo turno degli US Open 2023!