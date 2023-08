US Open 2023 | cade anche Casper Ruud! Zhang si impone in cinque set

(Di giovedì 31 agosto 2023) Una terza giornata letale all’US. Arriva un altro verdetto inaspettato e impossibile da pronosticare: dopo Stefanos Tsitsipas,Ruud. Il finalista dello scorso annorovinosamente a dispetto del cineseZhizen, numero 67 del mondo, trionfando in un braccio di ferro di tre ore e venti con il punteggio di 6-4 5-7 6-2 0-6 6-2. Una batosta pesante per il norvegese, che crolla così in classifica fino alla nona posizione e facendo un favore indiretto a Jannik Sinner, che non deve pensare a lui per l’obiettivo top 5, oltre ad aprire una voragine nella parte inferiore del tabellone, quella di Novak Djokovic. Già nel primo set si nota come la partita non sia per nulla scontata. Il cinese gioca a tutto braccio, senza timore reverenziale, tanto da costringere ...

US Open 2023, Tsitsipas oggi eliminato al secondo turno: Sinner sorride, ecco perché Adnkronos

Tornano in campo gli italiani, fari puntati sul derby Sinner-Sonego, ma attesa per Arnaldi, Berrettini, Bronzetti e Trevisan