Us Open 2023 | Bronzetti batte Lys in due set e vola al terzo turno

(Di giovedì 31 agosto 2023) LuciaLys 6-3 6-2 e avanza aldegli Usfemminili. Primo set dall’andamento piuttosto altalenante con l’azzurra che si è trovata in vantaggio di un break sia in apertura di match che sul 3-2, ma non è riuscita a concretizzare le occasioni concedendo il contro break immediatamente alla tedesca. Nel finale di parzialesale di livello e toglie ben due volte il servizio a Lys chiudendo 6-3 con quattro game su cinque vinti in risposta. Nel secondo set l’italiana si trova avanti di un break, ma si fa riprendere immediatamente dall’avversaria. L’inerzia della partita è dalla parte di, che sfrutta le difficoltà della tedesca per ritornare avanti di un break sul 4-2 e chiudere i conti con un altro break ...

Jannik Sinner al terzo turno del singolare maschile dell'US. L'azzurro, testa di serie numero 6, nel secondo round vince il derbi italiano con Lorenzo Sonego, imponendosi nettamente per 6 - 4, 6 - 2, 6 - 4 in 2h05 . Sinner attende il vincente del ...Da rookie nela un top team Un passo decisamente importante per la carriera del 24enne, ... Lundqvist si era infatti aggiudicato il titolo in F3 Britannica e nella EuroformulaWinter Series, ...Cari amici di Ubitennis, benvenuti alla diretta scritta del Day 4 dello US, dedicato ai secondi turni della parte alta del tabellone maschile e a quelli della parte bassa del tabellone ...

US Open 2023, Tsitsipas oggi eliminato al secondo turno: Sinner sorride, ecco perché Adnkronos

6-2 SECONDO SET SINNER. Non passa questo dritto del piemontese. Dopo poco più di un'ora e un quarto Jannik vola avanti di due set. 40-0 TRE SET POINT SINNER.