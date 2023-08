US Open 2023 | Berrettini infortunato e ritiro nel secondo turno – Video

Finisce nel peggiore dei modi l'esperienza di Matteo Berrettini agli Us. Il romano, , nel secondo turno ha affrontato Arthur Rinderknech . Durante il secondo set della sfida contro il francese (che stava vincendo per 6 - 4 5 - 3), il tennista azzurro è scivolato ...Matteo Berrettini costretto al ritiro per infortunio nel secondo turno del singolare maschile dell'US. L'azzurro, sul punteggio di 6 - 4, 5 - 3 a favore del francese Arthur Rinderknech, sul 40 - 40 si è procurato un infortunio alla caviglia destra. Il romano, correndo verso il lato sinistro del ...Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022

US Open 2023, Tsitsipas oggi eliminato al secondo turno: Sinner sorride, ecco perché Adnkronos

Matteo Berrettini, grave infortunio in campo agli Us Open e ritiro: il tennista romano si è fatto male alla caviglia contro Arthur Rinderknech durante il match in corso agli Us Open di tennis negli ...Il tennista romano si è infortunato alla caviglia mentre era sotto 6-4 5-3 contro il francesce Rinderknech. Vince ancora Lucia Bronzetti, che vola al terzo turno ...