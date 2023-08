Urne chiuse Ecco i gironi della Champions League

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 31 agosto 2023) I conti li si faranno con il tempo, inutile preoccuparsi troppo dei sorteggi dei, troppe le variabili a cui dover prestare attenzione, dallo stato di forma all'adattamento dei nuovi acquisti, dagli infortuni ai problemi di spogliatoio, per crucciarsi davvero per quello che lehanno offerto. Ci si penserà più avanti, dal 19 settembre in poi, il giorno delle prime partite dei gruppi. Quel che è certo è che per le quattro squadre italiane ci saranno sfide e trasferte interessanti. A partire dal Milan che dovà vedersela con Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Newcastle, avversarie sulla carta assai ostiche, ma serve vedere cosa dirà il campo e il campo per ora ha dato, rossoneri a parte, responsi talmente ondivaghi da riuscire difficile capire quali sono le ...