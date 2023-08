Uomini scimmia per scacciare i macachi | terrore del G20 in India

(Di giovedì 31 agosto 2023) Migliaia di poliziotti, militari, agenti dei servizi di sicurezza e …''. Ci saranno anche loro a Nuova Delhi per evitare ogni fastidio ai delegati al vertice del G20 che si terrà il 9 e 10 settembre prossimi. Il consiglio comunale della capitalena ha assoldato una trentina di ‘', che dovranno imitare il grido dei langur, specie asiatica ‘rivale' deiche popolano Nuova Delhi e che spesso si dimostrano aggressivi. «Noi non possiamo cacciare le scimmie dal loro habitat naturale. Per questo abbiamo dispiegato un team per farle scappare - ha spiegato il vice presidente del Consiglio municipale della capitale, Satish Upadhyay -. Dispiegheremo un ‘uomo' davanti a ciascuno degli hotel in cui alloggeranno i delegati ...

'Uomini scimmia' a Delhi per scacciare i macachi durante il G20 Agenzia ANSA

