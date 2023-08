(Di giovedì 31 agosto 2023) Nuovo arrivo in casa, che in vista della prossima stagione hanno messo sotto contratto l’ex Springbok Under 20De. Seconda linea di 21 annidal DHL Western Province, con la quale vanta 8 presenze in Currie Cup. Nato il 10 novembre 2001 a Somerset West nel distretto di Città del Capo,si forma presso l’High School Paul Roos Gymnasium. Nel 2019 firma con i DHL Western Province, indossando la casacca biancoceleste dalle giovanili fino alla prima squadra con cui ha recentemente concluso la stagione nella prima divisione della Currie Cup 2023. Il 21enne, in campo nel 2021 col Sudafrica U20, è una seconda linea contraddistinta da forza fisica e atletismo, tecnica individuale, leadership in touche, oltre che da un’elevata etica del lavoro e maturità. “Sono molto contento di ...

United Rugby Championship: Zebre Parma, arriva Dylan De Leeuw OA Sport

Cape Union Mart is partnering with Magents to launch a reimagined version of the iconic 1995 South African Rugby Jersey. This limited-edition tribute forms part of Cape Union Mart's 90th birthday ...Exciting times for Champions Cup Rugby as Investec revealed as new title sponsor for five seasons signaling a thrilling new era for the sport ...