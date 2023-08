Unicredit e Cdp | Basket bond Esg | in 8 mesi oltre 100 mln per lo sviluppo sostenibile delle Pmi

(Di giovedì 31 agosto 2023) Con la seconda tranche di emissioni per 53,5 milioni di euro in favore di cinque Pmi e Mid-Cap italiane,e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) superano in soli ottoil traguardo dei 100 milioni per ilESG. Si tratta del primo programma di miniportato sul mercato con l’obiettivo di sostenere gli investimentiaziende attive nei settori strategici dell’economia italiana finanziandone i piani di. Dopo la prima tranche da 48 milioni di euro perfezionata a fine 2022 in favore di otto aziende dislocate su tutto il territorio nazionale, grazie a questa nuova emissione ilESG die CDP arriva a sostenere complessivamente 13 imprese ...

