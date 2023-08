Una Caivano blindata attende la visita del premier Meloni Agenti in tenuta antisommossa

(Di giovedì 31 agosto 2023) E’, manca poco all’attesadelGiorgia, mercoledì raggiunta da minacce social per via della riforma del governo sul reddito di cittadinanza.inattendono l’arrivo della presidente del Consiglio. Mentre un elicottero sorvola i casermoni del Parco Verde, il rione ‘teatro’ degli abusi ai danni di due ragazzine di appena 11 e 12 anni., blindato il Parco Verde dall’alba Stando al programma, la– attesa stasera ad Atene per una cena con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis – dovrebbe vedere prima don Patriciello: il parroco che l’ha invitata a recarsi a. Poire la ...

... la premier - attesa stasera ad Atene percena con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis - dovrebbe vedere prima don Patriciello, il parroco che l'ha invitata a recarsi a, poi visitare la ...Video su questo argomento Minacce a Meloni per visita a, il post della Premier: Intimidazioni non impediranno presenza Il premier - attesa stasera ad Atene percena con il primo ministro ...... 'Ladro sì, ma con un cuore' 30/08/23 Fotogallery - Corteo antistupro a: in piazza solo 200 ... 'Non siamo usciti in giardino - prosegue - ma abbiamo visto i lampeggianti intorno all'. Non ...

La mamma della dodicenne abusata, 'Ci stanno minacciando' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Attacchi sul web al premier: una serie di minacce social contro Giorgia Meloni, da parte di chi le contesta la stretta al Reddito di… Leggi ...(Teleborsa) - "Nella lotta alla criminalità organizzata questo Governo non farà passi indietro". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un post su X ha risposto alle minacce ricevute via ...