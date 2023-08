“Un segno di Dio” Michael | l’operaio morto a 34 anni travolto dal treno | l’inquietante gesto poco prima di perdere la vita

Uncheaveva mandato proprio per lui. E il 35enne che era molto credente aveva voluto condividerla immediatamente con i suoi amici. Ora quest'ultimo messaggio di Michael sembra quasi una ...'Bordilandia Park': parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro ae ... 'Festival dei Verbum': incontri e conferenze per approfondire la Parola di, nel solco dell'...Grazie anon ho mai ricevuto dei no violenti, non mi hanno mai detto: "Cambia mestiere!". Che ... Oggi quando parlo per la prima volta con una persona mi capita di azzeccare ilzodiacale. Sono ...

Tragedia di Brandizzo. Una delle vittime ha visto una croce prima di ... Giornale La Voce

Torino, 31 agosto 2023 – Quello strano segno lo aveva colpito, tanto da farci un post sul suo profilo Tik Tok. Michael Zanera, uno dei cinque operai uccisi stanotte da un treno in corsa sulla linea To ...“È la prima volta che mi succede, mentre saldo la rotaia mi è uscito un crocifisso. Dio mi vuole dire qualcosa sicuramente nonostante lo ...