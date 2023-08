Un ritratto che si concentra su un momento doloroso della sua vita | con il brand a rischio bancarotta e la morte del figlio Dino

Leggi su iodonna

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dopo Gina Lollobrigida e Comandante, al Festival di Venezia 2023 è il turno di un altro “prodotto” Made in Italy: Enzo Ferrari. Biopic di Michael Mann sul fondatorecasa automobilistica del Cavallino, isolato nell’anno 1957, undi crisi finanziaria dellotta con Maserati, delillegittimo Piero Lardi (avuto con Lina Lardi),moglie Laura armata di pistola (madre dolorosa assieme al marito per il lutto del),strage avvenuta durante la XXIV Mille Miglia a Guidizzolo (provincia di Mantova), in seguito alla scoppio di un pneumaticoFerrari 335 guidata dallo spagnolo Alfonso de Portago. ...