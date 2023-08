Un Posto al Sole si ferma il 31 agosto | scopriamo i motivi e quando torna in onda

(Di giovedì 31 agosto 2023) A causa di un improvviso cambiamento nella programmazione, la popolare soap opera ‘Unal‘ non verrà trasmessa come previsto giovedì 31. Questo interruzione potrebbe deludere molti telespettatori abituati a sintonizzarsi su Rai Tre per seguire le avventure dei residenti di Palazzo Palladini. Tuttavia, c’è un motivo valido per questo cambio di palinsesto. Atletica su Rai Tre, l’evento che sostituisce la soap Il motivo di questa pausa è dovuto alla trasmissione di un evento sportivo di rilevanza significativa. Rai Tre, infatti, darà spazio alla 13ma tappa della Diamond League: Zurigo Atletica. Questo evento globale vedrà la partecipazione di molti campioni, pronti a competere sulla celebre pista della città svizzera. L’evento avrà inizio alle 20.10 e si concluderà alle 22.00, seguito dal documentario ‘Materia ...

... TG2 Post Estate con 735.000 spettatori (4.2%), NCIS su Italia 1 con 1.120.000 spettatori (6.4%), Qui Venezia Cinema su Rai3 con 1.091.000 spettatori (6.5%) e Unalcon 1.487.000 ...... Canale 5: The Wall ha ottenuto telespettatori (%) e poi utenti (%); Rai Tre: Le Storie di Unalha appassionato spettatori (%); Rete Quattro: Controcorrente Estate ottiene nella prima ..."Se non sei in grado di seguire la politica aziendale, pur essendo in disaccordo, probabilmente Amazon non è ilgiusto per te", ha detto Jassy, aggiungendo che non è giusto che alcuni ...

Anticipazioni Un Posto al Sole, Roberto compie il gesto inatteso: Lara spiazzata MovieTele.it

Le indicazioni su come richiedere il "supporto per la formazione e il lavoro". Si tratta di un percorso a tappe, con diversi adempimenti prima di arrivare a incassare il nuovo assegno, per un massimo ...Di solito, consideriamo i bias - pregiudizi mentali inconsci - come qualcosa da eliminare, un ostacolo alla nostra aspirazione di razionalità. Eppure sono anche un tratto distintivo della nostra capac ...