(Di giovedì 31 agosto 2023) AGI - Un musicista di 24, incensurato, Giovanbattista Cutolo, èda un colpo di arma da fuocoal termine di una lite per ildi uno scooter. Un ragazzo di sedici, sospettato del delitto, èfermato. Il corpo del 24enne ètrovato stamani intorno alle cinque in piazza Municipio, nell'angolo con via Medina. Il ragazzo non aveva legami o parentele con la criminalità organizzata ed era membro dell'orchestra Scarlatti Camera Young, suonava il corno. Insieme al giovane c'era la fidanzata che ha chiamato i soccorsi.

Un ragazzo di sedici, sospettato del delitto, è stato fermato. Il corpo del 24enne è stato trovato stamani intorno alle cinque in piazza Municipio , nell'angolo con via Medina. Il ragazzo non ...... la Scarlatti Young, per giovani strumentisti di età compresa fra i 18 e i 28, che si ...realtà si sono articolate fin dall'inizio come laboratori che alternano cicli di formazionecon ...... sposati dal 2007, e dal nostro amore sono nate Matilde ed Anna, di 12 e 10. Una vita, la ... vincitore di diversi concorsi pianistici nazionali e internazionali e giànella sezione ...

Un orchestrale di 24 anni è stato ucciso per un parcheggio a Napoli AGI - Agenzia Italia

Sarà un fine settimana in musica quello dell'Orchestra Filarmonica Pugliese: da venerdì a domenica saranno ben quattro gli eventi che la vedranno in scena con altrettanti spettacoli. Decisamente sui g ...