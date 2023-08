Ultim’ora | accordo raggiunto per la cessione di Lozano | quanto incassa il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 31 agosto 2023) AGGIORNAMENTO DELLE 23.00: Arriva finalmente la conclusione della trattativa tanto vociferata. Ad annunciarlo, ancora una volta l’esperto Gianluca Di Marzio in quel di SkySport. Iled il PSV hanno infatti trovato l’intesa sulla base di 12.2 milioni di euro, conpronto a volare in Olanda per svolgere le visite mediche già nella giornata di domani. Si attende dunque solo l’ufficialità da parte del club di Eredivise. AGGIORNAMENTO DELLE 20.45: Continuano a cercare l’intesa definitiva per il passaggio di Hirvingsiache PSV. Stando ariportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky, i due club starebbero cercando unsulla base di 12 milioni di euro. Nonostante ciò, manca accora l’fra italiani ed olandesi nonché ...